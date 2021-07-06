Конфликт на конфликте: В Донбассе военнослужащие ВСУ поскандалили из-за отсутствия карты минных полей

Нередко украинские военные рисуют карты минных полей сами и передают сменщикам, не считаясь с возможными потерями сослуживцев. Фото: штаб «ООС»

Отказ показать карту минных полей при ротации привел к конфликту военнослужащих двух подразделений ВСУ. Поскандалив, солдаты устроили между собой драку. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Как выяснилось во время ротации, карта заминированных полей отсутствует, а само минирование местности велось хаотично - разными подразделениями бригады, которые несли службу на линии соприкосновения. Сейчас саперы 80-ой бригады ВСУ устраняют проблему, прочесывая местность в окрестностях населенных пунктов Станица Луганская, Болотенное и станции Кондрашевская-Новая с целью безопасного размещения подразделений 79-ой бригады, - рассказал Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства обратился к мирным жителям Донбасса с убедительной просьбой быть крайне осторожными и не посещать лесополосы и прибрежные зоны из-за угрозы натолкнуться на взрывоопасные предметы, которыми так щедро «засеяли» земли украинские военные.

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