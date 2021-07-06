Раненых защитников ДНР пролечат в России

Оздоровлением военнослужащих займутся в санатории «Вешенский», расположенном в Российской Федерации. Фото: veshensky.ru

Группу военнослужащих ДНР, получивших ранения в ходе боев за Донбасс, пролечат в России. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.

- 5 июля 10 военнослужащих, тяжело раненых и получивших увечья при выполнении боевых задач по защите Донецкой Народной Республики от украинской агрессии, отправились на санаторно-курортное лечение в Российскую Федерацию, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что защитников Донбасса приняли в одном из санаториев, расположенном в Ростовской области РФ. Здесь проходят реабилитацию люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварения и страдающие нарушением обмена веществ.

Поездка была организована при содействии общественной организации социально-правовой помощи инвалидам «РУСИЧИ-ЦЕНТР» города Москва. Ее активисты оказывают помощь бывшим военнослужащим РФ, сотрудникам силовых ведомств и специальных служб России, которые были ранены и получили увечья при выполнении служебного долга, а также гражданам, пострадавшим в катастрофах и при авариях.

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