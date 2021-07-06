Больницы ДНР обеспечат предметами первой необходимости

Центр развития Донбасса был создан в 2015 году в качестве гуманитарной миссии - его активисты помогают больницам и школам, оказывают содействие в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры региона. Фото: сайт ЦРД

При содействии Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) Центр развития Донбасса обеспечит наборами первой необходимости 10 медучреждений в Донецке, Енакиево, Харцызске, Дебальцево и Иловайске. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

- В состав наборов входят комплекты постельного белья, одеяла, полотенца и наборы кухонной посуды, антисептики и дезинфицирующие средства, стиральный порошок, жидкое мыло, медицинские перчатки и другое. Всего передадим в больницы более 11 тысяч товаров, - рассказали сотрудники Центра.

Сообщается, что гуманитарную помощь уже получили 6 больниц.

- У нас в стационаре лечатся до 400 пациентов. Гуманитарные организации передали те вещи, в которых очень нуждается больница. К примеру, новые постельные принадлежности. Наши уже довольно старые, их требуется заменить. Мы также обрадовались запасу антисептических средств, так как их расходуется очень много, особенно во время пандемии. Будем использовать их для обработки помещений, дезинфекции рук и поверхностей, - говорит главный врач Харцызской ЦГБ Дмитрий Аркадьевич.

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