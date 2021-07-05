В Народной милиции ДНР заявили о непричастности к очередной гибели и ранении пятерых офицеров и солдат 93-й бригады ВСУ

За гибель защитников ДНР украинских карателей отныне будут наказывать мины ВСУ. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В Народной милиции ДНР сделали срочное заявление по случаю гибели и ранении пятерых офицеров и солдат 93-й механизированной бригады.

- По сведениям нашей разведки, группа офицеров штаба бригады в составе заместителя командира по тылу, начальников продовольственной и вещевой служб с охранником, после проведения проверочных мероприятий, в 16.40 на автомобиле УАЗ возвращалась с опорного пункта 2-го батальона в штаб бригады, - говорится в заявлении.

Во время движения водитель автомобиля не справился с управлением и заехал на обочину, где подорвался на минном заграждении. В результате подрыва один офицер погиб, четверо получили ранения различной степени тяжести.

- Украинские военные в открытом режиме по радиосвязи сообщили о гибели и ранении, а также запросили срочную медицинскую помощь, - отметили в НМ ДНР.

Таким образом, в военном ведомстве ДНР признались, что никакой «ответки» за погибших ранее защитников Республики и нынешние обстрелы делать не будут. Ну, разве что попросят «мировое сообщество» и минные поля ВСУ наказать украинских карателей.

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