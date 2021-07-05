Погода в Донецке: 6 июля будет гроза с сильным дождем и до +22 градусов

В Донецке будет пасмурная и дождливая погода

1 июля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет дождливая погода. Днем моросящий дождь и грозы, а вечером – обложные осадки. Температура воздуха утром +18…+20 градусов. Днем – до 22 градусов. Вечером +20…+22 градуса. Восточный ветер будет дуть скоростью от 2 до 7 м/с. Порывами до 10 м/с.

Православная церковь в этот день вспоминает мученицу Агриппину, жившую в III веке. Еще совершается празднование в честь Владимировской иконы Божией Матери за спасение Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. В народном календаре – Аграфена Купальница, Аграфена – лютые коренья, Ивановская Богородица. Считалось, если идет дождь, то через пять дней будет солнечно. После дождя радуга долго держится – к сырой погоде. Вечером на ясном небе зарница сверкает – к осадкам. Муравьи днем в муравейник спрятались – к непогоде.

По прогнозам синоптиков 7 июля ближе к полудню осадки прекратятся, выглянет солнце. Температура ночью 17-19 градусов тепла. Днем + 26 градусов.

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