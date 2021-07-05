80-летняя пенсионерка отдала мошенникам все сбережения после звонка о том, что племянница стала виновницей аварии в Луганске

Пенсионерка отдала даже банковскую карту, на которой было 34 тысячи гривен. Фото: ГПСУ

80-летняя пенсионерка из подконтрольного Украине Северодонецка осталась ни с чем: все деньги и пенсионную карту она отдала мошенникам. Аферисты использовали классический развод, когда среди ночи звонит родственник и просит срочно отдать все деньги. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Луганской области.

На стационарный телефон 80-летней пенсионерке позвонила «племянница», которая якобы стала виновницей ДТП в Луганске.

- Из-за меня человек на операционном столе лежит, — кричала она в трубку. Помоги, мне срочно нужны деньги, иначе — тюрьма.

В итоге пожилая женщина собрала все, что копила на старость: 5 тыс. грн, 1200 долларов, 150 евро и 2 тыс. рублей. Также приложила и пенсионную банковскую карточку, где было 34 тыс. грн. За деньгами псевдо-племянница прислала подругу.

На удивление, полицейские нашли ее, а вместе с нею и подельника. Предприимчивыми гражданами оказались муж и жена, жители Северодонецка. Они решили начать бизнес, при этом такой способ получения «прибыли» показался им наименее хлопотным и затратным. Аферистам «светит» лишение свободы до трех лет.

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