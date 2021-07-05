Известный иконописец Евгений Ковалев передал луганскому храму камешек с надгробия могилы Ксении Петербургской

Евгений Ковалев привез из Санкт-Петербурга камешек с надгробия могилы юродивой. Фото: Скриншот видео ЛИЦ

Луганский и санкт-петербургский иконописец, народный художник Луганщины Евгений Ковалев передал луганскому храму святой блаженной Ксении Петербургской камешек с надгробия могилы, где покоится прах юродивой. Святыня передана в торжественной обстановке после литургии.

- Эта святыня будет вставлена в икону, и она будет обозначать присутствие Ксении в нашем храме и духовную связь между храмами во имя этой святой. Мы поддерживаем эту святую, и она нас поддерживает и всегда нам помогает, - сказал ЛИЦ настоятель храма протоиерей Сергий Гутенко.

Он поблагодарил иконописца.

- В Санкт-Петербурге во время написания иконы Ксении Петербургской появилось желание вложить в нее частичку с ее надгробия. Икона была написана и передана в 2019 году в луганский храм святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Пусть покровительница Петербурга и мой град Луганск охраняет и помогает выстоять в это непростое время, - сказал Ковалев.

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