Украинские войска второй раз за день нанесли ракетный удар по селам на юге ДНР

Украинские военные дважды применили ПТРК. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 5 июля, украинские войска дважды обстреляли села на юге ДНР из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 7:15 по селу Григоровка Тельмановского района было выпущены две ракеты ПТРК. Огонь велся из района села Гранитное, где находятся позиции 93-й мехбригады.

А в 16:45 под ракетный удар попало соседнее село Таврическое. Было произведено два выстрела из ПТРК с позиций в селе Чермалык.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, что 4 июля в районе Гранитного погиб украинский капитан медслужбы Юрий Письменный. Грузовик, в котором ехал начальник медслужбы мехбатальона 93-й бригады отклонился от маршрута и наехал на мину. От взрыва получили тяжелые ранения еще двое военнослужащих ВСУ. Такова версия случившегося Народной милиции ДНР.

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