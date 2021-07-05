В ЛНР девушка и парень попали в реанимацию, отведав жареных грибов

Отравиться можно даже съедобными грибами, собранными в промзоне и возле автодорог. Фото: МЧС ЛНР

Двое жителей Брянки попали в реанимацию в результате отравления дикорастущими грибами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

В отделение реанимации Брянковской горбольницы были доставлены 21-летняя девушка и 17-летний парень. По словам родственников, молодые люди дружат, часто ходят в гости друг к другу. В пятницу парень пришел к девушке, вместе с ее мамой поехали в Алмазную. В лесопосадке насобирали неизвестных грибов.

- Отметим, что никто абсолютно в них не разбирался! В корзину клали все подряд. Дома пожарили и употребили в пищу. Через пару часов молодые люди почувствовали недомогание, при этом мать ни на что не жаловалась. К медикам решили не обращаться. Вечером молодые люди были в гостях, и там девушка начала терять сознание. Вызвали бригаду скорой помощи, после осмотра ребят доставили в лечебное учреждение. Сейчас оба находятся в отделении реанимации, состояние удовлетворительное, – говорится в сообщении МЧС.

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