В консультационный центр по вопросам оформления СНИЛС ежедневно звонят тысячи жителей ДНР

Жителям ДНР теперь нет необходимости выезжать в Россию для получения СНИЛС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Консультационный центр «357» по вопросам оформления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрации на едином портале государственных услуг в РФ (ЕПГУ) с 1 по 4 июля принял от жителей ДНР 13 588 звонков. Об этом сегодня сообщила руководитель центра Анна Гайворонская.

- Поступило 13 588 звонков. Также операторы осуществляли системный обзвон граждан РФ, проживающих на территории ДНР, с целью информирования их о получении СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг, – сказала она.

Напомним, что 1 июля в ДНР заработал центр по вопросам оформления СНИЛС и регистрации на ЕПГУ. Позвонить на горячую линию можно по номеру 357 для абонентов оператора «Феникс». Звонки принимаются ежедневно 20 операторами с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных.

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