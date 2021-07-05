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Политика5 июля 2021 16:05

В консультационный центр по вопросам оформления СНИЛС ежедневно звонят тысячи жителей ДНР

Позвонить на горячую линию можно по номеру 357 для абонентов оператора «Феникс»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Жителям ДНР теперь нет необходимости выезжать в Россию для получения СНИЛС

Жителям ДНР теперь нет необходимости выезжать в Россию для получения СНИЛС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Консультационный центр «357» по вопросам оформления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрации на едином портале государственных услуг в РФ (ЕПГУ) с 1 по 4 июля принял от жителей ДНР 13 588 звонков. Об этом сегодня сообщила руководитель центра Анна Гайворонская.

- Поступило 13 588 звонков. Также операторы осуществляли системный обзвон граждан РФ, проживающих на территории ДНР, с целью информирования их о получении СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг, – сказала она.

Напомним, что 1 июля в ДНР заработал центр по вопросам оформления СНИЛС и регистрации на ЕПГУ. Позвонить на горячую линию можно по номеру 357 для абонентов оператора «Феникс». Звонки принимаются ежедневно 20 операторами с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных.

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