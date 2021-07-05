В Донбассе украинские офицеры покупают статус участника боевых действий за 10 тысяч гривен

Для получения статуса УБД офицеру надо заплатить от 7 до 10 тысяч гривен. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Офицеры ВСУ фальсифицируют данные и покупают себе статус участника боевых действий. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По полученным нами данным, в частях оперативно-тактической группировки «Север» было отдано указание о подготовке списков военнослужащих для предоставления статуса участника боевых действий. Офицеры могут внести себя в данный список путем денежного вознаграждения командиру своего подразделения. Сумма варьируется от 7 до 10 тысяч гривен в зависимости от звания и должности, - сказал он.

Тем временем, сотрудники украинской военной службы правопорядка (ВСП) выявили факты фальсификации данных в 59-й и 80-й бригадах. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

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