Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

Россия скорбит по Владимиру Меньшову
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова.
- Тяжело принимать утрату таких людей, как Владимир Меньшов, - написал в своем телеграм-канале руководитель государства.
Пушилин говорит, что вроде бы и лично не знаком с Владимиром Меньшовым, а кажется, что знаешь его, и он тебя знает: в его фильмах и про твою жизнь тоже.
- Все у него по-настоящему было. И принципы твердые не только на экране. Он никогда не скрывал своего одобрения, когда Крым стал нашим. Мы благодарны ему за поддержку Донбасса, - отметил Денис Владимирович. -Безмерно жаль, что такого Человека не стало. Вечная ему память.
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