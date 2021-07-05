Родион Мирошник: Республики Донбасса передали России предложения о встрече с участием США

Мирошник сообщил, что Киев сводит переговоры к ничего не значащей имитации процесса. Фото: ФБ/Родион Мирошник

ЛНР и ДНР передали представителям Российской Федерации предложения о проведении встречи в «Нормандском формате» с участием США. Об этом представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник написал на своей странице в соцсети.

- Встреча в «Нормандском формате» с участием США, ЛНР и ДНР дала бы шанс на перезапуск мирного диалога. Это обусловлено тем, что все переговорные процессы сознательно блокированы Украиной на процедурных вопросах, Киев сводит переговоры к ничего не значащей имитации процесса, - отметил Мирошник.

Он сообщил, что официальные предложения о проведении такого формата за подписью полномочных представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Контактной группе переданы заместителю руководителя администрации Президента Российской Федерации Дмитрию Козаку и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

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