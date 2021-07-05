Как в ДНР отметят День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности в ДНР отмечается с 2015 года. Фото: vk.com/od_dr

С 8 по 10 июля во всех городах ДНР пройдет масштабный фестиваль «Одна семья, одна страна» ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сегодня сообщили в общественном движении «Донецкая Республика» (ОД «ДР»).

По случаю праздника в 19 городах Республики будут организованы праздничные гуляния, концерты, эстафеты, спортивные состязания, развлекательные программы с конкурсами. Лучших конкурсантов наградят призами. Кроме того, 50 многодетных семей получат сертификаты на покупку товаров в торговом центре «Галактика».

Организатором фестиваля является ОД «ДР». Мероприятия пройдут при поддержке партии «Единая Россия».

Напомним, что День семьи, любви и верности в ДНР отмечается с 2015 года. Датой праздника определен день памяти святых Петра и Февронии (8 июля).

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