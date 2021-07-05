Пожарные ДНР за сутки спасли четырех пожилых женщин

Спасатели МЧС готовы прийти на помощь в любой критической ситуации. Фото: МЧС ДНР

За минувшие сутки пожарные ДНР спасли четырех пожилых женщин. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

5 июля в Шахтерске на улице Ленина загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Спасатели обнаружили на месте пожара 85-летнюю женщину, вывели ее по лестничному маршу на свежий воздух. Спасенная в госпитализации не нуждалась. Огнем уничтожен холодильник.

А в Донецке 4 июля пожарные на руках подняли из подвала частного жилого дома 76-летнюю дончанку и передали работникам скорой помощи для госпитализации. Как выяснилось, пожилая жительница упала в погреб и получила травму. Происшествие случилось на улице Уссурийской Кировского района.

Также спасатели пришли на помощь 76-летней жительнице Горловки. По выдвижной лестнице через балконный блок они попали в квартиру на втором этаже многоэтажки. Впустили через дверь медиков. В ванной комнате находилась женщина, которая нуждалась в медицинской помощи.

А в Енакиево на улице Брайляна понадобилось транспортировать к автомобилю «скорой» 59-летнюю женщину, страдающую избыточным весом.

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