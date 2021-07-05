В ДНР разъяснили, почему пенсионеры должны сообщать в Пенсионный фонд о трудоустройстве

Часто размер получаемой пенсии зависит от того, работает пенсионер или нет. Фото: МВД ДНР

Управляющий Пенсионным фондом ДНР Галина Сагайдакова во время выездного приема жителей в поселке Новый Свет разъяснила, чем вызвана необходимость уведомления пенсионерами органов ПФ о факте трудоустройства и увольнения с работы. Об этом сообщает пресс-служба ПФ ДНР.

Факт трудоустройства пенсионера может повлиять на размер пенсии, он является одним из факторов для установления надбавок к пенсии, а в некоторых случаях и повлечь приостановление выплаты пенсии. Например, в зависимости от факта работы, определяется право на выплату пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту, право на надбавку на нетрудоспособных членов семьи в возрасте до 18 лет, право на выплату пенсии по потере кормильца трудоспособным неработающим членам семьи умершего кормильца, занятым уходом за ребенком умершего кормильца до достижения возраста 8 лет.

Трудоустройство пенсионера в подобных случаях приводит к необоснованному начислению выплат, которые впоследствии получатель обязан возместить.

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