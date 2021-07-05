В Народной милиции ДНР сообщили, почему погиб начальник медслужбы батальона ВСУ

Машина, отклонившись от маршрута, подорвалась на мине. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В воскресенье, 4 июля, погиб военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и еще двое получили тяжелые ранения в результате подрыва на мине грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР.

- По информации, полученной от наших источников в 93-й омбр, при следовании на позиции в районе села Гранитное Волновахского района подорвался на мине грузовой автомобиль «Урал», - говорится в сообщении.

На машине, которая отклонилась от установленного маршрута, везли инженерное имущество и боеприпасы. В результате небоевые потери противника составили: один - погиб, двое - тяжело ранены.

- Мы не исключаем, что с целью сокрытия собственной неспособности штаб ООС традиционно обвинит НМ в гибели и ранении украинских военнослужащих, - отметили в Народной милиции.

Действительно, командование ООС сообщило о гибели начальника медицинской службы батальона 1-го добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) капитана Юрия Письменного. Якобы от осколка снаряда, выпущенного с позиций ДНР.

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