Под огнем ВСУ оказались окраины Донецка и Докучаевска, а также поселок Еленовка и село Григоровка

По поселку Ясное на окраине Докучаевска выпустили 15 гранат из автоматического гранатомета. Фото: Пресс-центр штаба ООС

За минувшие сутки и сегодня утром украинская армия восемь раз обстреливала территорию ДНР. Об этом сообщили в Народной милиций Республики.

На Донецком направлении каратели 58-й мотопехотной бригады ВСУ с позиций в районе поселка Пески обстреляли из РПГ и стрелкового оружия село Веселое на северо-западной окраине столицы. Обстрелы села продолжались ночью и сегодня утром. Огонь велся из стрелкового оружия и АГС.

Тем временем, боевики 28-й мехбригады с позиций в районе Марьинки вели огонь из РПГ по поселку Александровка на юго-западе Донецка. А с позиций в районе села Тарамчук обстреляли из СПГ и стрелкового оружия поселок Еленовка. Было выпущено 8 гранат.

Под огнем из АГС оказался и соседний поселок Ясное, расположенный на окраине Докучаевска. В его районе разорвалось 15 гранат. Стрельбу вели оккупанты из 93-й мехбригады.

Они же дважды обстреляли из СПГ село Григоровка Тельмановского района.

Также сегодня в 7:15 по селу было выпущены две ракеты ПТУР. стреляли с позиций в районе Гранитного.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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