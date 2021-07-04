Погода в Донецке: 5 июля ожидается дождь с грозой

Дождь с грозой ожидаются в Донецке 5 июля Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Донецке 5 июля будет дождливая. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Уже ранним утром небо скроется за тучами, которые не будут рассеиваться до позднего вечера. Так что весь день ожидаются дожди, а после полудня еще и грозы.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +19 до +27 градусов. Возможны сильные порывы ветра до 14 метров в секунду. Дуть ветер будет преимущественно в восточном направлении. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 5 июля почитается память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Наши предки в этот день ожидали дождь, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Утром они наблюдали за туманом. Если он стелется по воде, то погода будет хорошая.

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