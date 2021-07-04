В ЛНР ожидают провокации на линии соприкосновения накануне переговоров в Минске

ВСУ попытаются обвинить Народную милицию ЛНР в нарушении режима прекращения огня. Фото: пресс-центр штаба ООС

Киевские силовики попытаются обвинить Народную милицию ЛНР в нарушении режима прекращения огня накануне встречи участников Контактной группы в Минске 7 июля. Об этом на брифинге в Луганске заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

— По информации наших источников из штаба ОТГ (оперативно-тактической группировки) «Север», в зону ответственности 57-й и 24-й бригад ожидается прибытие групп отдельного центра сил специальных операций «Запад» с задачей планирования провокаций, — заявил Филипоненко.

Кроме того, штаб уже спланировал работу национальных и иностранных средств массовой информации. В их задачи входит искажать реальные факты происходящего на линии соприкосновения и поддерживать действия боевиков ВСУ.

Тем временем стало известно, что противник поломал камеру мониторинговой миссии ОБСЕ в районе шахты Октябрьская для фиксации обстрелов ДНР. После осмотра оборудования на передней и задней части корпуса камеры заметили отверстия, которые могли остаться от пули стрелкового оружия. Подобные случаи уже происходили летом 2020 года.

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