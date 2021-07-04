Народная милиция ДНР обвинила ВСУ в поломке камеры ОБСЕ у линии соприкосновения

Представители ОБСЕ осмотрели камеры в районе Октябрьского Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины причастны к поломке камер мониторинговой миссии ОБСЕ на севере Донецка. Боевики намеренно испортили оборудование, чтобы международные наблюдатели не смогли зафиксировать обстрелы территории ДНР.

— 18 июня подчиненными военного преступника – командира 58-й бригады ВСУ Дмитрия Кащенко, в районе шахты Октябрьская, при помощи стрелкового оружия, повреждена камера видеонаблюдения СММ ОБСЕ, — отметили в Управлении Народной милиции ДНР.

Сначала представители ОБСЕ не смогли дистанционно управлять камерой. Спустя десять дней видеосигнал пропал вовсе. 2 июля наблюдатели наконец прибыли к месту установки системы видеонаблюдения, чтобы устранить поломку.

После осмотра оборудования они заметили на одной из камер два отверстия на передней и задней части корпуса. В ОБСЕ считают, что отверстия – это результат попадания пули стрелкового оружия.

Подобные случаи уже происходили. Летом 2020 года украинские боевики уничтожили камеры миссии ОБСЕ в районах населенных пунктов Богдановка и шахты Октябрьская.

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