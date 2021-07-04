Трудовой и Земельный кодексы ДНР станут первыми темами для обсуждения парламента на осенней сессии

Народный Совет ДНР перевыполнил план работы почти на 80% Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Осенняя сессия депутатов Народного Совета ДНР второго созыва начнется в августе и продлится до конца декабря. Об этом сообщил председатель республиканского парламента Владимир Бидевка.

Также председатель добавил, что за этот период депутаты республиканского парламента планируют рассмотреть больше 40 законопроектов. В том числе речь пойдет о Трудовом и Земельном кодексах, а также законодательных инициативах – «Об инвестиционной деятельности», «О ветеранах», «О защите прав детей», «Об основах молодежной политики» и пр.

Напомним, что Народный Совет ДНР уже подвел итоги работы за весенний период. По словам все того же председателя, парламент в весеннюю сессию перевыполнил план почти на 80%. Всего было принято 65 законов и 80 постановлений.

30 июня в Донецке прошло заключительное пленарное заседание весенней сессии. На нем депутаты утвердили повестку дня осенней сессии. После чего они отправляются на так называемый «месяц парламентских каникул».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДонНАСА прошла очередной этап российской аккредитации

Аккредитационная комиссия установила, что уровень подготовки студентов ДонНАСА по направлению «Строительство» отвечает стандартам РФ (подробнее)