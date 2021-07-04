ДонНАСА прошла очередной этап российской аккредитации

ДонНАСА проходит аккредитацию в РФ. Фото: пресс-служба ДонНАСА

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (ДонНАСА) прошла очередной этап государственной аккредитации в Российской Федерации по уровню подготовки специалистов бакалавриата по направлению «Строительство».

Аккредитационная комиссия подтвердила, что содержание и качество подготовки обучающихся в вузе соответствует государственным образовательным стандартам РФ.

— Это показатель высокого уровня работы профессорско-преподавательского состава и всего коллектива ДонНАСА, очередной шаг на пути интеграции в образовательное и научное пространство Российской Федерации, — отметил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

Успешное прохождение аккредитации дает возможность вузу выдавать выпускникам выдавать дипломы государственного образца Российской Федерации, наряду с дипломами образца ДНР.

Кроме ДонНАСА ранее через процесс аккредитации проходили Донецкий национальный университет, Донецкий национальный медицинский университет им. Горького, Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского. В мае этого года список также пополнил Донецкий национальный технический университет.

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