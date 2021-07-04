В водоеме Донецка водолазы нашли тело мужчины

С 27 июня водолазы обследовали 37 кв.м. дна пруда на улице Чекалина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время обследования дна донецкого водоема в Кировском районе спасатели-водолазы обнаружили труп мужчины. Тело нашли в 30 метрах от берега. Тело погибшего было извлечено из воды и передано полиции. Анкетные данные мужчины устанавливаются правоохранителями.

В пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ДНР уточнили, что труп был найден в пруду на улице Фета. Тем временем продолжаются поиски утонувшего в другом водоеме Кировского района на улице Чекалина.

Поиски тела на первом питьевом пруду начались еще 27 июня. Практически каждый день спасатели-водолазы погружаются на дно для поисков погибшего. Вчерашняя операция в снова не принесла результата. Водолазы обследовали уже больше 37 квадратных метров дна пруда. Однако поисковые работы прекращать не планируют. Следующее погружение сотрудники МЧС запланировали на 4 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непогода оставила без электричества два района ЛНР

В результате были обесточены больше 1,6 тысяч абонентов (подробнее)