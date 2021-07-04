Непогода оставила без электричества два района ЛНР

Без электричества остались жители двух районов ЛНР Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за неблагоприятных погодных условий 3 июля произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции «Молодая Гвардия и Комиссаровская». В результате чего без электроснабжения остались около 1,6 тысяч жителей в двух районах Луганской Народной Республики.

— Без электроснабжения остаются: частично город Краснодон и поселок Таловое (всего - 1092 абонента) и поселка Байрачки – 3 трансформаторных подстанции, 527 абонентов, — сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики.

Отключение электричества произошло довольно поздно – около 12 часов ночи и 5 часов утра. Так что ремонтные работы на подстанциях было решено провести уже на следующий день.

Тем временем Гидрометцентр не радует электриков прогнозами. По данным синоптиков, сегодня в Республике также ожидает дождь, грозы и местами даже град. Но главная угроза – шквальное усиление воздушных потоков до 20 метров в секунду. Ветер такой силы может оборвать провода, что приведет к повторному отключению электричества.

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