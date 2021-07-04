Украинские силовики два дня «утюжили» Старомихайловку

В обстреле 2 июля были повреждены дома [архивное фото] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Два дня подряд поселок Старомихайловка, что находится на западной окраине Донецка, подвергался обстрелам ВСУ. Об этом свидетельствуют отчеты Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт Старомихайловка, — говорится в сообщении.

При обстреле 3 июля украинские силовики использовали минометы. Всего было выпущено восемь мин. Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала. Чего нельзя сказать о предыдущих сутках.

2 июля противник открыл огонь по Старомихайловке из гранатометов СПГ и пулеметов. В результате были повреждены кровля и оконные блоки в трех домах. В тот день ВСУ атаковали не только запад Донецка. Обстрелы пришлись и по селам на мариупольском направлении. Применялись тяжелые минометы и ствольная артиллерия.

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