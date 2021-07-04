Беби-бум: За полгода в ДНР появились на свет 3 900 младенцев

Мальчиков на свет появилось снова больше, чем девочек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство юстиций Донецкой Народной Республики подвело итоги работы за полгода. Уже традиционно в ведомстве поделились, как обстоят дела с рождаемостью в Республике.

Оказалось, что за прошедшие полгода, с 1 января по 30 июня, на свет появились около 3 900 малышей. Мальчиков родилось больше, но численный разрыв от девочек у них весьма небольшой.

— С 1 января по 30 июня 2021 года территориальными отделами ЗАГС Республики было составлено 3 875 записей актов о рождении, из них 1 974 записи акта о рождении мальчиков и 1 901 – о рождении девочек, — говорится в сообщении.

Для сравнения за первые шесть месяцев коронавирусного опасного 2020 года в ДНР на свет появились 3 357 младенцев, из них 1 702 мальчики и 1655 девочек. Так что у молодых родителей есть все шансы поставить новый рекорд по итогу году.

Кроме того, за первые шесть месяцев текущего года в Республике существенно выросло число молодоженов. За отчетный период в ЗАГСах зарегистрировали еще 2 659 браков.