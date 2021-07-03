4 июля в Донецке будет дождь, + 32 градуса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 4 июля будет переменная облачность. Дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха в течение дня будет колебаться от +30 до +32 градусов.

В течение суток ветер будет дуть всеверо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

4 июля отмечается день священномученика Терентия, епископа Иконийского. В прежние времена заметили, если этот день жаркий, то декабрь будет морозным. В это время зацветает липа.

По прогнозам синоптиков, 5 июля в Донецке и ДНР дождь усилится, станет несколько прохладней.

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