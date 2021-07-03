Украинские новобранцы «косят» от службы в подконтрольном Киеву Донбассе

Украинские новобранцы «костят» от службы в подконтрольном Киеву Донбассе. Фото: штаб ООС

Больше десяти украинских военнослужащих, не желающих служить в Донбассе, за неделю попали в больницы по фиктивным справкам. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, в составе 57-й бригады ВСУ в зону «ООС» прибыл рядовой Осташин. Увидев равнодушие со стороны командного состава и неудовлетворительные условия службы, он обратился к начальнику медслужбы бригады с заявлением, что якобы тяжело болен и не может проходить службу, предложив вознаграждение в размере 10 тысяч гривен за фиктивную справку о направлении на госпитализацию. После этого Осташин попал в военно-медицинский клинический центр Одессы с диагнозом «ишемическая болезнь сердца».

- Только в течение прошлой недели на больничную койку попали более десятка военнослужащих с нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердца и неврологическими болезнями, - рассказал Иван Филипоненко.

В этой связи сотрудники военной службы правопорядка и СБУ взялись тщательно проверять врачей в медслужбах, при малейшем подозрении на коррупционную составляющую инициируются проверки.

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