В Донбассе один из комбригов ВСУ приказал подавлять все без исключения беспилотники. Фото: штаб ООС

В Донбассе украинский комбриг приказал группе радиоэлектронной борьбы круглосуточно подавлять работу всех без исключения беспилотников. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Командир 80-й бригады ВСУ Шворак, готовя соединение к убытию из зоны «ООС», приказал мобильной группе РЭБ 20-го батальона осуществлять круглосуточное подавление воздушных средств в зоне ответственности соединения, - отметил Иван Филипоненко.

Командир мобильной группы, сославшись на неисправность станции, отказался выполнять приказ Шворака. Комбриг для снятия с себя ответственности за возможное выявление сотрудниками ОБСЕ запрещенного вооружения доложил командующему оперативно-тактической группировкой «Север», что воздушное пространство доступно для противника, а командир мобильной группы РЭБ отказывается подчиняться приказам.

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