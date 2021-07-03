В ДНР за сутки у 108 человек выявили воспаление легких
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ДНР за сутки у 108 человек выявили воспаление легких. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
- Это на 32 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 87. Всего на лечении 1027 пациентов с пневмониями, из них 510 - на кислородной поддержке (плюс 25 за сутки), - говорится в сообщении.
По данным Минздрава, на сегодняшний день на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 4 233 пациента, выписаны - 36 090 человек, умерли - 3 288.
В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.
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