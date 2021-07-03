В ДНР возможны перебои на телекоммуникациях из-за непогоды

В ДНР возможны перебои на телекоммуникациях Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В ДНР могут наблюдаться перебои в работе телекоммуникационных систем из-за непогоды. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства связи Республики.

- Гидрометцентр МЧС ДНР сообщает о том, что сегодня в Республике и Донецке ожидается гроза. Она сохранится до конца дня. В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением связи вследствие затопления телекоммуникационных систем, выходом из строя электрооборудования, которое используется в системах связи, а также порывами (авариями) воздушных линий связи, - проинформировали в Минсвязи ДНР.

В ведомстве просят операторов телекоммуникаций и жителей Республики быть осторожными. Сейчас в Донецке и ДНР пасмурно, дождь с порывистым ветром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восстановление «Саур-Могилы» в ДНР: На высоту вернут стелу и советского воина

«КП» узнала, как изменится мемориал после реконструкции (подробности)