В Донбассе украинские военные препятствовали работе беспилотника ОБСЕ

В Донбассе украинские военные регулярно препятствуют работе беспилотников мониторинговой миссии. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские военные «глушили» беспилотник миссии ОБСЕ в районе Степного Яра Новоайдарского района. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 57-й бригады ВСУ для подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи Степного Яра зафиксировано применение станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, - говорится в сообщении.

Украинские боевики всячески пытаются скрыть факты нарушения Минских соглашений, в то время как в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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