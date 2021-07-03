На Саур-Могиле завершены работы по разминированию территории и ее расчистке от обломков стелы. Фото: МЧС ДНР

С конца мая на мемориальном комплексе «Саур-Могила» сотрудники Республиканского спасательного центра проводили подготовительные работы к его реконструкции. На сегодня они полностью разминировали территорию мемориала и расчистили ее от обломков монумента.

- В сроки завершения работ свои коррективы внесла погода. Нашим сотрудникам потребовалось на две недели больше из-за обильных проливных дождей, поскольку тяжелая спецтехника, на чем курган расчищали от обломков стелы, буквально вязла в размокшем грунте, - рассказали «КП» в пресс-службе МЧС ДНР.

Саперы спасательного ведомства обследовали на наличие неразорвавшихся боеприпасов сам мемориал и более 15 гектаров в его районе.

- Найдено и уничтожено 28 боеприпасов, из них 12 - времен Великой Отечественной войны, - сообщили в МЧС ДНР.

«Саур-Могила» - святое место для жителей Донецкой Народной Республики. 78 лет назад со взятия этой высоты - важнейшего рубежа немецкой обороны - и началось освобождение Донбасса. Легендарной эта высота стала и в июле 2014 года, когда защитники Республики ценой собственных жизней отвоевали ее у Вооруженных сил Украины.

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