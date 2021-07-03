В ДНР штрафуют родителей, чьи дети гуляют на улице ночью

Если вы увидели детей без присмотра на улице ночью, сообщите об этом в полицию. Фото: МВД ДНР

В Макеевке в Горняцком районе полицейские выявили несколько фактов нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- С 01 июня к ответственности привлечено пять граждан, чьи дети находились после 22.00 часов в общественных местах без сопровождения родителей либо лиц, их заменяющих, - говорится в сообщении главка.

За халатное отношение к исполнению родительских обязанностей нарушители привлечены к административной ответственности по статье 184 КоАП («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»).

Административные материалы направлены в суд для дальнейшего принятия решения. Санкция статьи предусматривает выплату штрафа от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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