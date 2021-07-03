От коронавируса в ЛНР за сутки умерли два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли два человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

- С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 486 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ЛНР подтверждены 5232 случая заражения коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 4521 человек.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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