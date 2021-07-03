Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 226 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За время пандемии коронавирус в ДНР выявили у 43 611 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 2 июля проведено 523 исследования, из них выявлено 163 случая заболевания и у 63 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на сегодня на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 4233 пациента, выписаны – 36 090 человек, летальных случаев - 3288.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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