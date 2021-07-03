ВСУ за сутки 7 раз нарушили «перемирие» в ДНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 80 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских боевиков оказались Старомихайловка, Минеральное, Ленинское и Белая Каменка, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник применял артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела повреждено три дома в Донецке.

В предыдущие сутки украинские военные также семь раз нарушили перемирие. И это при том, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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