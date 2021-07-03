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Политика3 июля 2021 11:19

Запад Донецка утром подвергся минометному огню ВСУ

Украинская сторона в Совместном центре игнорирует запрос режима тишины
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Огонь пришелся по Старомихайловке. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Огонь пришелся по Старомихайловке. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Сегодня, 3 июля, западная окраина Донецка подверглась минометному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел был зафиксирован в 5.17 часов. Противник открыл огонь с позиций населенного пункта Невельское, что находится на подконтрольной Киеву территории. Обстрел пришелся на Старомихайловку, где ранее там были повреждены три домостроения.

Боевики ВСУ сегодня выпустили восемь мин из минометов калибром 120 миллиметров. Но информация о пострадавших мирных жителях или разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Донецк предпринял попытку установить режим тишины путем задействования координационного механизма. Однако украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня запрос проигнорировала.

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