Запад Донецка утром подвергся минометному огню ВСУ

Огонь пришелся по Старомихайловке. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Сегодня, 3 июля, западная окраина Донецка подверглась минометному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел был зафиксирован в 5.17 часов. Противник открыл огонь с позиций населенного пункта Невельское, что находится на подконтрольной Киеву территории. Обстрел пришелся на Старомихайловку, где ранее там были повреждены три домостроения.

Боевики ВСУ сегодня выпустили восемь мин из минометов калибром 120 миллиметров. Но информация о пострадавших мирных жителях или разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Донецк предпринял попытку установить режим тишины путем задействования координационного механизма. Однако украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня запрос проигнорировала.

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