ВСУ обстреляли Старомихайловку, повреждены три дома

Украинские военные прицельным огнем бьют по жилым массивам Донбасса Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня вечером украинские силовики вновь обстреляли поселок Старомихайловку, расположенный под Донецком. В результате обстрела получили повреждения 3 домостроения. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел зафиксировали в 19.30. В направлении поселка противник произвел 2 выстрела из СПГ, применял также пулеметы. Получили повреждения кровля и оконные блоки домов по улице Дальневосточная, 18, 16В и 17. Информация о пострадавших отсутствует, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что киевские военные вели огонь со стороны подконтрольного им города Красногоровка. Украинская сторона в СЦКК в очередной раз проигнорировала запрос Республики на установление режима тишины.

Напомним, сегодня утром украинские войска нанесли по ДНР массированный артудар на донецком и мариупольском направлениях. В ход пошли тяжелые минометы и ствольная артиллерия.

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