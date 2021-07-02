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Политика2 июля 2021 22:14

ВСУ обстреляли Старомихайловку, повреждены три дома

Противник открыл огонь со стороны подконтрольной ему Красногоровки
Ирина ДМИТРИЕВА
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Украинские военные прицельным огнем бьют по жилым массивам Донбасса

Украинские военные прицельным огнем бьют по жилым массивам Донбасса

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня вечером украинские силовики вновь обстреляли поселок Старомихайловку, расположенный под Донецком. В результате обстрела получили повреждения 3 домостроения. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел зафиксировали в 19.30. В направлении поселка противник произвел 2 выстрела из СПГ, применял также пулеметы. Получили повреждения кровля и оконные блоки домов по улице Дальневосточная, 18, 16В и 17. Информация о пострадавших отсутствует, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что киевские военные вели огонь со стороны подконтрольного им города Красногоровка. Украинская сторона в СЦКК в очередной раз проигнорировала запрос Республики на установление режима тишины.

Напомним, сегодня утром украинские войска нанесли по ДНР массированный артудар на донецком и мариупольском направлениях. В ход пошли тяжелые минометы и ствольная артиллерия.

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