В ЛНР почтили память жителей Старой Кондрашовки, погибших от авиауадара ВСУ в 2014 году

Память погибших мирных жителей почтили минутой молчания и возложением цветов. Фото: ОД «Мир Луганщине»

В седьмую годовщину трагедии, произошедшей в Старой Кондрашовке 2 июля 2014 года, в городах и районах Луганской Народной Республики прошли траурные мероприятия. Их организовали в рамках проекта «Мы помним» активисты общественного движения «Мир Луганщине». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

- От авиудара, нанесенного по Старой Кондрашовке, погибли 12 человек, среди них - пятилетний ребенок Иван Ермилов. Ранения получили свыше 40 мирных жителей. От украинских снарядов пострадали жилые дома и важные объекты инфраструктуры, а большое количество людей лишилось в этот день крова, - рассказали участники акции.

И по сей день Украина отмалчивается и скрывает от общественности факт трагедии. Ведь уже спустя сутки после случившегося подконтрольные незалежной СМИ распространили заявление о том, что «имела место ошибка пилотов».

Как ответят за такую «ошибку» украинские каратели - покажет Бог и время. А пока жители Республики с болью в сердце вспомнили тот трагический день, который навсегда изменил их мировоззрение и отношение к украинской власти.

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