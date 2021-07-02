Погода в Донецке: 3 июля будет пасмурно, без осадков

Небо прояснится только в предрассветные часы. Фото: сайт администрации города Донецка

В субботу небо в столице Донецкой Народной Республики прояснится только в предрассветные часы, а уже утром установится пасмурная погода. Осадков не предвидится.

Утром столбики термометров покажут +19…+21 градус тепла, днем температура на улице достигнет +30…+31 градуса.

Ветер северный, со скоростью воздушных масс до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741-742 миллиметра ртутного столба.

Православные чтят память священномученика Мефодия - епископа Патарского. Предки называли этот день Паутинным, потому как погоду им предвещал паук. Если он не плел сетей - ждали дождя или бурю. Если раскидывал паутину - значит, погода должна была измениться к лучшему. Часто 3 июля случаются грозы. Дождь в этот день может подсказать не только паук. Если муравьи прячутся - будет сильный ветер и дождь с грозой, если жабы прыгают по траве - ожидай того же.

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