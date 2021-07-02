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Общество2 июля 2021 17:36

В ДНР заработала «горячая линия» по вопросам оформления СНИЛС

За консультационной помощью уже обратились свыше тысячи жителей Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
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Воспользоваться помощью могут граждане Республики, получившие российское гражданство

Воспользоваться помощью могут граждане Республики, получившие российское гражданство

Фото: Елена ОДИНЦОВА

В Донецкой Народной Республике приступил к работе консультационный центр, где жителям дают разъяснения на вопросы, связанные с получением страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрацией на Едином портале госуслуг в России. За помощью консультантов уже обратилось немалое количество людей, сообщают в центре.

- В первый же день на «горячую» линию поступило около тысячи звонков, - рассказывают операторы.

Уточняется, что большинство вопросов, волнующие граждан, касаются деталей заполнения документов, необходимости личного выезда в РФ, оформления СНИЛС детям, а также регистрации на российском портале.

В консультационном центре сообщают, что дозвониться к ним на «горячую линию» можно по контактному номеру телефона 357 в сети мобильного оператора «Феникс». Звонки принимают ежедневно - с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных.

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