В ЛНР сообщили о гибели защитника Республики из-за украинской агрессии

Конфликт в Донбассе продолжает уносить человеческие жизни. Фото: штаб «ООС»

Киевские войска вновь обстреляли территорию Луганской Народной Республики. В результате - получили ответный огонь. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Под ударом противника оказались районы населенных пунктов Золотое-5 и Калиново. Во время одного из таких обстрелов погиб военнослужащий ЛНР.

- С прискорбием сообщаем, что, защищая Республику от украинской агрессии, несовместимые с жизнью ранения получил военнослужащий Народной милиции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, - сказал официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Напомним, непрекращающиеся обстрелы со стороны Украины привели также к новым потерям в рядах военнослужащих ДНР - сегодня один из них погиб и еще один получил ранения.

- К этому причастны солдаты 72-ой и 93-ой отдельных механизированных, а также 128-ой отдельной горно-штурмовой бригад ВСУ, - рассказали в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

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