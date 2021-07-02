В ЛНР количество заболевших коронавирусом превысило 5 тысяч человек

В Республике продолжают выявлять новые случаи заражения. Фото: ОД «Мир Луганщине»

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике медики выявили 24 новых случая заражения жителей коронавирусной инфекцией. Таким, образом, число заболевших за все время пандемии превысило 5 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- По состоянию на 2 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 5 202, - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в то же время полностью выздоровели и были выписаны из больниц 4 511 человек. Двадцать человек врачи сняли с учета за последние сутки.

Новых летальных случаев от COVID-19 не было. В Минздраве сообщили, что общее количество смертей от коронавируса составляет на данный момент 484.

Напомним, в ближайшее время республики Донбасса получат дополнительный объем российских вакцин. Об этом в ходе «Прямой линии» заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Я услышал ваш вопрос, дополнительный объем будет поставлен, - пообещал он.

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