Депутату Госдумы Геннадию Онищенко присвоили звание Героя Труда ДНР

Знак отличия Герою Труда лично вручил руководитель Республики Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Председатель правления общественной организации «Землячество донбассовцев в Москве», бывший выпускник ДонНМУ, депутат российской Госдумы Геннадий Онищенко удостоен почетного звания «Герой Труда ДНР». Знак особого отличия ему вручили сегодня в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко во время торжественной церемонии, которая прошла в честь выдачи выпускникам вузов красных дипломов российского образца.

- Дорогие коллеги, сегодня Россия помогла вам получить дипломы РФ. Теперь она ждет от вас помощи - от лучших из лучших. Донбасс всегда был ключевым звеном, и все, что связано с Донбассом, заслуживает высокой оценки. Благодарю за ту высокую оценку, которую дал мне Донецк, оценив мой труд наградой, - сказал российский политик.

Напомним, Геннадий Онищенко в прошлом являлся выпускником Донецкого национального медицинского университета имени Горького. За время войны в Донбассе неоднократно посещал ДНР: принимал участие в форумах, читал лекции, бывал в школах, оказывал активное содействие в аккредитации республиканских вузов в РФ.

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