Коронавирус в ДНР за день унес жизни 14 жителей

За все время пандемии в Республике умерли от ковида 3 275 жителей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецкой Народной Республике медики продолжают фиксировать новые случаи заражения жителей коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки ее обнаружили почти у 160 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Были проведены 453 исследования, в ходе которых выявлены 118 случаев заболевания, а у 40 пациентов диагноз «COVID-19» был установлен клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что в это же время 77 человек выздоровели и были сняты врачами с учета, а вот 14 не смогли справиться с последствиями болезни и скончались. Кроме того, благодаря экспресс-тестам у двух жителей Республики медики обнаружили в крови антитела, что говорит о том, что они уже переболели ковидом раньше.

С учетом обнародованных данных, коронавирус в ДНР официально подтвержден у 43 385 человек. Из них продолжают лечиться 4 020 пациентов, оправились от болезни и выписались из больниц 36 090 человек, умерли 3 275 жителей.

Читайте также

Денис Пушилин заявил, что прибытие новой партии вакцины от коронавируса ожидается в ближайшее время

Глава ДНР отметил, что до прямой линии с Президентом России было больше препятствий (подробнее)