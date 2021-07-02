Под украинскими обстрелами погиб военнослужащий ДНР

За сутки по четырем населенным пунктам Республики противник выпустил 139 боеприпасов. Фото: штаб «ООС»

Непрекращающиеся обстрелы привели к новым потерям в рядах военнослужащих ДНР - один из них погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- В результате подлых вражеских обстрелов один защитник Республики погиб и еще один получил ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, а раненому военнослужащему желаем скорейшего выздоровления, - говорится в сообщении.

Как заявляют в оборонном ведомстве, в обстрелах Республики виновны солдаты 72-ой и 93-ой отдельных механизированных, а также 128-ой отдельной горно-штурмовой бригад ВСУ.

А ранее в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что за сутки территория ДНР подверглась украинским обстрелам 7 раз. В общей сложности, противник выпустил в ее направлении 139 боеприпасов, в том числе 65 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра. Под удар ВСУ попали населенные пункты Минеральное, Саханка, Заиченко и Новоласпа. Информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения нет.

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