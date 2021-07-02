Офицер СБУ Вадим Федорчук получил 12 лет лишения свободы за убийство мирного жителя

Владимиру Еремину было всего 43 года. Фото: личный архив Владимира Еремина

В марте 2017 года резонансное убийство всколыхнуло Донбасс. В Авдеевке офицером СБУ Вадимом Федорчуком был зверски забит 43-летний мирный житель Владимир Еремин.

Майор, будучи пьяным, предложил Владимиру за деньги раздобыть каннабис, тот согласился и отправился исполнять «просьбу» майора. А когда вернулся, был задержан майором вывезен за город. Там и состоялась расправа. Экспертиза затем насчитала более 50 ударов. Почти бездыханное тело с проломленным черепом было брошено офицером в лесополосе в 11 км от Авдеевки. Перед этим вояка не погнушался снять с Владимира Серебряную цепочку и забрать мобильный телефон.

Вот телефон-то и вывел следствие на преступника. При всех доказательствах, а на ботинках майора была обнаружена кровь жертвы, Федорчуку удавалось четыре года не только избегать наказания, но и вырасти в звании до целого подполковника.

И вот, 1 июля Краматорский городской суд, наконец-то, огласил приговор офицеру СБУ Вадиму Федорчуку. Он получил 12 лет заключения и лишен звания подполковника, которое ему присвоили в марте этого года, а кроме того, убийца должен выплатить по 300 тысяч гривен матери и жене убитого.

При этом адвокат потерпевшей стороны Валентин Рыбин уже заявил, что будет обжаловать этот «слишком мягкий приговор» и требовать пожизненного наказания для преступника.

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