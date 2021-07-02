В Центробанке ДНР временно остановят все денежные операции 3 июля

Жители смогут получить свою банковскую карту в комфортное для них время. Фото: ЦРБ ДНР

В субботу, 3 июля, Центральный республиканский банк в ДНР не будет проводить никаких банковских операций. Все отделения займутся только выдачей клиентам перевыпущенных карт. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

- В этот день работу отделений Центробанка в Донецке и других городах направим исключительно на выдачу перевыпущенных карт жителям нашей Республики. Обращаем ваше внимание, что 3 июля банк не будет проводить никаких других операций с клиентами, - рассказали в ЦРБ.

Уточняется, что такое решение - выделить специальный день под выдачу карт - было принято по просьбе жителей, которые не имеют возможности обратиться в финучреждение в будние дни. Теперь получить свою карту они смогут 3 июля в Донецке, Горловке и Макеевке, где для этого будут открыты 102 отделения Центробанка. Услугой можно воспользоваться до 16.00.

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